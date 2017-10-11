Видаль объявил о завершении карьеры в сборной Чили

Полузащитник "Баварии" Артуро Видаль на своей странице в Инстаграме объявил о завершении карьеры в сборной Чили. Сегодня стало известно, что чилийцы не смогли выйти в финальную стадию чемпионата мира-2018.

"Большое вам спасибо за все, что было! Все эти годы вместе мы отдавались игре в каждом матче, чтобы защищать честь страны! Мне грустно, но в то же время горжусь этими игроками и тренером!" - написал 30-летний хавбек.

Видаль выступал за сборную Чили с 2007 года, сыграв в 95 матчах и забив 23 гола. С национальной командой он дважды выигрывал Кубок Америки.