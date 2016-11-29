Вице-президент "Шапекоэнсе": "Мы надеемся, что клуб будет жить"

Вице-президент "Шапекоэнсе" Иван Тоззо выразил соболезнования по поводу крушения самолета с командой, которая летела в Колумбию на финальный матч Южноамериканского кубка с "Атлетико Насьональ". На борту разбившегося воздушного судна находились 72 пассажира и 9 членов экипажа.

– Наша команда смогла завоевать достойную репутацию, и тут случилась эта страшная трагедия, – цитирует Le Figaro Тоззо. – Это невероятная трагедия. Мы собираемся на стадионе, здесь все – семьи, друзья, болельщики. Мы ждем и просим Бога, чтобы наш "Шапекоэнсе" продолжал жить.