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Вице-президент "Шапекоэнсе": "Мы надеемся, что клуб будет жить"

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Вице-президент "Шапекоэнсе" Иван Тоззо выразил соболезнования по поводу крушения самолета с командой, которая летела в Колумбию на финальный матч Южноамериканского кубка с "Атлетико Насьональ". На борту разбившегося воздушного судна находились 72 пассажира и 9 членов экипажа.

– Наша команда смогла завоевать достойную репутацию, и тут случилась эта страшная трагедия, – цитирует Le Figaro Тоззо. – Это невероятная трагедия. Мы собираемся на стадионе, здесь все – семьи, друзья, болельщики. Мы ждем и просим Бога, чтобы наш "Шапекоэнсе" продолжал жить.

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