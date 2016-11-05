Верон планирует возобновить карьеру в 42 года

Бывший полузащитник сборной Аргентины Хуан Себастьян Верон намерен возобновить карьеру футболиста, сообщает goal.com. Он готов стать играющим президентом "Эстудиантеса" и уже начал тренироваться, чтобы набрать форму к следующему сезону. На этот ход он решился, чтобы привлечь внимание фанатов и увеличить продажи билетов. Ветеран планирует вновь выйти на поле следующей весной, когда ему исполнится 42 года.

Верон в 1994 году начал карьеру в "Эстудиантесе", вернулся в клуб в 2006 году и выступал за него шесть лет. В 2012 году он в первый раз завершил карьеру, но в следующем сезоне вернулся и выступал за клуб еще один год. Президентом "Эстудиантеса" он был избран 5 октября 2014 года.

Ранее в карьере Верона также были "Бока Хуниорс", "Сампдория", "Парма", "Лацио", "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Интер".