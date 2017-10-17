"Верес" и ХИФК – единственные клубы в высших дивизионах европейских чемпионатов, выступающие без легионеров

Только два клуба в высших дивизионов европейских чемпионатов в сезоне-2017/18 играют без легионеров, сообщает CIES Football Observatory. Ими стали украинский "Верес" и финский ХИФК.

Клуб из города Ровно занимает 5-е в турнирной таблице чемпионата Украины, а команда из Хельсинки располагается на 11-й позиции в чемпионате Финляндии.

В списке также фигурирует "Александрия". В составе команды из одноименного города выступает защитник сборной Азербайджана Павел Пашаев, который сменил гражданство с украинского. Он провел два товарищеских матча за сборную Украины, после чего получил гражданство другого государства.