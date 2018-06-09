Венгерская диаспора Украины празднует победу на ЧМ среди непризнанных сборных. Видео

Сборная Карпатальи эмоционально отметила победу на чемпионате мира среди непризнанных сборных. В финале команда, составленная из венгерской диаспоры Закарпатской области Украины, победила Северный Кипр (0:0, пенальти 3:2).

Это третий розыгрыш турнира в истории. В 2014 году чемпионат выиграла сборная графства Ницца, в 2016-м - Абхазия.