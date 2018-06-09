Венгерская диаспора Украины - чемпион мира среди непризнанных сборных

Карпаталья стала чемпионом мира среди непризнанных сборных CONIFA. В финале команда обыграла в серии пенальти Северный Кипр - 0:0, пенальти - 3:2.

Карпаталья состоит из футболистов венгерской диаспоры Закарпатской области Украины.

В матче за третье место Падания (сборная северных регионов Италии) победила Секейский край (историческая область Румынии) - 0:0, пенальти - 5:4.

Также в турнире приняли участие Пенджаб (регион Индии), Каскадия (регион на границе США и Канады), Западная Армения, Барава (сомалийская диаспора в Англии), Абхазия (район Грузии, признана Россией как независимое государство), Кабилия (северный район Алжира), сборная корейцев из Японии, Тибет (непризнанное государство, расположенное на территории Китая, Индии и Непала), Матабелеленд (западный район Зимбабве), Тамил-Илам (тамильская диаспора в Канаде, Великобритании и Швейцарии) и Тувалу (независимое государство Океании, федерация не признана ФИФА).

В турнире также принимал участие Эллан Ванин (сборная острова Мэн), но он снялся после группового турнира в знак протеста. Вместо него вне зачета сыграла сперва турецкая диаспора в Лондоне, а затем сборная архипелага Чагос (британская территория в Индийском океане).

Турнир прошел в пригороде Лондона, формальный хозяин - Барава.

В составе сборной Абхазии на поле выходили бывшие и действующие футболисты российских клубов. Два года назад, на предыдущем чемпионате CONIFA абхазы стали чемпионами мира, но в этот раз не смогли выйти из группы.

В воротах сборной Матабелеленда в игре с архипелагом Чагос 25 минут провел 60-летний Брюс Гроббелар, легендарный голкипер "Ливерпуля".