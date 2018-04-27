21:18 | Футбол — "Пас из-за границы"

Венгер станет самым высокооплачиваемым тренером Китая?


Один из клубов чемпионата Китая, имя которого не называется, готов предложить пост главного тренера команды Арсену Венгеру, сделав его самым высокооплачиваемым наставником лиги, утверждает Mirror. Сообщается, что сам 68-летний фрацуз хотел бы продолжить карьеру во Франции или Испании.

На данный момент больше всех в Китае получает Марчелло Липпи, возглавляющий национальную сборную. Его зарплата составляет 24 миллиона фунтов стерлингов в год.

Напомним, по окончании нынешнего сезона Венгер покинет "Арсенал", который он возглавлял с 1996 года. Он зарабатывал в команде 8 миллионов фунтов стерлингов. 

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