Венгер может продолжить тренерскую карьеру в Японии

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассматривает возможность возвращения в Японию. 68-летний специалист уже работал в этой стране, возглавляя клуб "Нагоя Грампус" в 1995-1996 годах.

Как сообщает Mirror, француз может стать тренером "Виссел Кобе", который недавно подписал экс-полузащитника "Барселоны" Андреаса Иньесту. Другие варианты продолжения карьеры специалиста связаны с европейскими и американскими клубами.

Венгер возглавлял "Арсенал" с 1996 по 2018 год, выиграв с командой 17 трофеев. 23 мая его сменил на этом посту Унаи Эмери.​