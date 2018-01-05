Вендел, которым интересовался ЦСКА, прибыл в Лиссабон

Полузащитник "Флуминенсе" Вендел, которым интересовался ЦСКА, прилетел в Лиссабон, сообщает O Jogo. 20-летний бразилец в ближайшее время пройдет медицинское обследование и подпишет контракт со "Спортингом".

Напомним, ранее сообщалось, что ЦСКА предложили за Вендела 8 миллионов евро и был готов увеличить сумму до 9 миллионов. Также игроком интересовался "ПСЖ".