15:20 | Футбол — "Пас из-за границы"

Вендел, которым интересовался ЦСКА, прибыл в Лиссабон

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Полузащитник "Флуминенсе" Вендел, которым интересовался ЦСКА, прилетел в Лиссабон, сообщает O Jogo. 20-летний бразилец в ближайшее время пройдет медицинское обследование и подпишет контракт со "Спортингом".

Напомним, ранее сообщалось, что ЦСКА предложили за Вендела 8 миллионов евро и был готов увеличить сумму до 9 миллионов. Также игроком интересовался "ПСЖ".

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КОММЕНТАРИИ (4)
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spetrov

Wild Ash, при всем при этом интересно, а сам-то Вендел и его люди в курсе, что им интересовался ЦСКА. :)

16:43

WUK

С их деньжищами , только парней из сб Филипин или Индонезий можно взять

16:38

Wild Ash

Через 15 лет новость на Спорт-Экспресс: Вендел,КОТОРЫМ ИНТЕРЕСОВАЛСЯ ЦСКА, завершил карьеру...

16:16

Очень плохой мальчик

Уже в энный раз пишут,что ЦСКА готов купить того то и того,но факт остается фактом-за 5 лет никого даже за 100 тыщ не купил.И видимо,не скоро еще купит.

16:13