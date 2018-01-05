Вендел, которым интересовался ЦСКА, прибыл в Лиссабон

Полузащитник "Флуминенсе" Вендел, которым интересовался ЦСКА, прилетел в Лиссабон, сообщает O Jogo. 20-летний бразилец в ближайшее время пройдет медицинское обследование и подпишет контракт со "Спортингом".
Напомним, ранее сообщалось, что ЦСКА предложили за Вендела 8 миллионов евро и был готов увеличить сумму до 9 миллионов. Также игроком интересовался "ПСЖ".
spetrov
Wild Ash, при всем при этом интересно, а сам-то Вендел и его люди в курсе, что им интересовался ЦСКА. :)
16:43
WUK
С их деньжищами , только парней из сб Филипин или Индонезий можно взять
16:38
Wild Ash
Через 15 лет новость на Спорт-Экспресс: Вендел,КОТОРЫМ ИНТЕРЕСОВАЛСЯ ЦСКА, завершил карьеру...
16:16
Очень плохой мальчик
Уже в энный раз пишут,что ЦСКА готов купить того то и того,но факт остается фактом-за 5 лет никого даже за 100 тыщ не купил.И видимо,не скоро еще купит.
16:13