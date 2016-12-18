Сегодня "СЭ" направил запрос в Cледственную палату комитета ФИФА по этике с просьбой оценить правдивость информации, опубликованной в британской газете The Daily Mail, и сообщить открыто ли дело в отношении президента РФС Виталия Мутко.

Нам пришел следующий ответ:

"Следственная палата комитета ФИФА по этике приняла к сведению публикацию доклада (речь о докладе Макларена. – Прим.А.Б.) и тщательно изучит его. Если в докладе выявлены нарушения этического кодекса ФИФА, Следственная палата примет необходимые меры и, соответственно, сообщит о них.

Чтобы защитить любые возможные следственные действия, мы не можем указать, начали ли мы или нет предварительное расследование в отношении физического лица, равно как не можем комментировать содержание и сроки любого возможного предварительного расследования или жалоб. Таким образом, мы не можем подтвердить, что комитет по этике приступил к расследованию.

Следственная палата вправе сообщить о возможном деле только после открытия официального производства по этому делу. А официальное производство открывается только тогда, когда после возможного предварительного расследования есть достаточно серьезные и убедительные доказательства.

Мы хотели бы отметить, что в данный момент никакого официального производства не ведется". (Александр БОБРОВ)