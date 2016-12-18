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Ведется ли дело в отношении Мутко?
Отвечает следственная палата комитета ФИФА по этике

Виталий МУТКО. Фото Никита УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Виталий МУТКО. Фото Никита УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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Сегодня "СЭ" направил запрос в Cледственную палату комитета ФИФА по этике с просьбой оценить правдивость информации, опубликованной в британской газете The Daily Mail, и сообщить открыто ли дело в отношении президента РФС Виталия Мутко.

 
Виталий МУТКО.Туманная атака на ЧМ-2018

Нам пришел следующий ответ:

"Следственная палата комитета ФИФА по этике приняла к сведению публикацию доклада (речь о докладе Макларена. – Прим.А.Б.) и тщательно изучит его. Если в докладе выявлены нарушения этического кодекса ФИФА, Следственная палата примет необходимые меры и, соответственно, сообщит о них.

Чтобы защитить любые возможные следственные действия, мы не можем указать, начали ли мы или нет предварительное расследование в отношении физического лица, равно как не можем комментировать содержание и сроки любого возможного предварительного расследования или жалоб. Таким образом, мы не можем подтвердить, что комитет по этике приступил к расследованию.

Следственная палата вправе сообщить о возможном деле только после открытия официального производства по этому делу. А официальное производство открывается только тогда, когда после возможного предварительного расследования есть достаточно серьезные и убедительные доказательства.

Мы хотели бы отметить, что в данный момент никакого официального производства не ведется". (Александр БОБРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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tigana.1982

Нашли кому верить! Британская пресса из пальца новости высасывает. Ссылки на два случая в молодежной сборной России: у одного следы алкоголя в крови, у другого - марихуаны. С каких это пор спиртное стало запрещенным. Да и марихуана запрещена, но допингом не является. К тому же наркомана тогда на матч так и не заявили... Так что при чем тут Мутко (при всем неуважении к нему), и уж тем более Чемпионат мира-2018!?

21:20

sozerzator

Владельцу СЭкса: отметил 25 на могиле Кучмия? Передай Вайцеховской газету в собственность. Максимовых, Зеленовых, Черновых и Папенковых - на панель.

21:15

ladafan

спорт экспресс пишет весь день рень- теперь не читаю сэ))))

21:00

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