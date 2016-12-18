Сегодня "СЭ" направил запрос в Cледственную палату комитета ФИФА по этике с просьбой оценить правдивость информации, опубликованной в британской газете The Daily Mail, и сообщить открыто ли дело в отношении президента РФС Виталия Мутко.
Нам пришел следующий ответ:
"Следственная палата комитета ФИФА по этике приняла к сведению публикацию доклада (речь о докладе Макларена. – Прим.А.Б.) и тщательно изучит его. Если в докладе выявлены нарушения этического кодекса ФИФА, Следственная палата примет необходимые меры и, соответственно, сообщит о них.
Чтобы защитить любые возможные следственные действия, мы не можем указать, начали ли мы или нет предварительное расследование в отношении физического лица, равно как не можем комментировать содержание и сроки любого возможного предварительного расследования или жалоб. Таким образом, мы не можем подтвердить, что комитет по этике приступил к расследованию.
Следственная палата вправе сообщить о возможном деле только после открытия официального производства по этому делу. А официальное производство открывается только тогда, когда после возможного предварительного расследования есть достаточно серьезные и убедительные доказательства.
Мы хотели бы отметить, что в данный момент никакого официального производства не ведется". (Александр БОБРОВ)
tigana.1982
Нашли кому верить! Британская пресса из пальца новости высасывает. Ссылки на два случая в молодежной сборной России: у одного следы алкоголя в крови, у другого - марихуаны. С каких это пор спиртное стало запрещенным. Да и марихуана запрещена, но допингом не является. К тому же наркомана тогда на матч так и не заявили... Так что при чем тут Мутко (при всем неуважении к нему), и уж тем более Чемпионат мира-2018!?
21:20
sozerzator
Владельцу СЭкса: отметил 25 на могиле Кучмия? Передай Вайцеховской газету в собственность. Максимовых, Зеленовых, Черновых и Папенковых - на панель.
21:15
ladafan
спорт экспресс пишет весь день рень- теперь не читаю сэ))))
21:00