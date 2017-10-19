Обладатель "Золотого мяча" 1995 года Джордж Веа выиграл первый тур президентских выборов в Либерии, сообщает Reuters. За его кандидатуру проголосовали 38,4 процента пришедших на участки или 596 тысяч человек. Вторым стал вице-президент страны Джозеф Бокай - 28,8 процента голосов. Так как ни один из кандидатов не набрал более 50 процентов, в ноябре состоится второй тур с участием Веа и Бокая.

Напомним, Веа в Европе выступал в составе "Монако", "ПСЖ", "Милана", "Челси", "Манчестер Сити" и "Марселя". Становился чемпионом Франции и Италии. Клубную карьеру завершил в 2003 году, за сборную Либерии выступал до 2007 года.

Джордж Веа - президент Либерии. Уже вот-вот