Веа во втором туре выборов президента Либерии набрал 61,5 процент голосов

Обладатель "Золотого мяча" 1995 года Джордж Веа, известный по выступлениям за "Милан", "Монако" и "ПСЖ", во втором туре выборов президента Либерии набрал 61,5 процент голосов, сообщает BBC. Данные приводятся после обработки 98,1 процента билютеней.

51-летний экс-футболист опередил Джозефа Бокая в 12 из 15 округов. Соперник Веа, который на протяжении последних 12 лет занимал пост вице-президента, победил лишь в двух округах. В первом туре, который проходил 10 октября, Веа набрал 38,4 процента голосов, Бокай – 28,8 процента.

Веа является первым и единственным африканцем, который смог выиграть "Золотой мяч".

Джордж Веа - президент Либерии. Как так?