Веа станет президентом Либерии?

Бывший нападающий "ПСЖ" и "Милана" Джордж Веа может стать президентом Либерии, утверждает nigeriapoliticsonline.com. 51-летний либериец во второй раз баллотируется в президенты своей страны. Первый раз Веа баллотировался в президенты в 2005 году, но тогда люди были неуверенны из-за отсутствия опыта у него.
По предварительным данным Веа занимает второе место, набрав около 36 процентов голосов. На первом месте идет Джозеф Боакай - около 38 процентов. Если ни один из кандидатов не наберет более 50 процентов голосов, то состоится второй раунд голосования.
Напомним, за свою футбольную карьеру Веа выступал в Европе за "Монако", "ПСЖ", "Челси", "Милан", "Манчестер Сити" и "Марсель" - в 314 матчах забил 115 голов во всех турнирах. Один раз он выигрывал Кубок Англии, дважды - Кубок Италии, четырежды - Кубок Франции, а также в 1994 году победил с "ПСЖ" в чемпионате Франции. Кроме того, его трижды признавали игроком года в Африке, а в 1995 году Веа получил "Золотой мяч". За сборную Либерии провел 60 игр и отметился 22 голами.
Reports circulating round twitter and sources that George Weah has won the Presidential election in Liberia, well its not quite true pic.twitter.com/3UmsPozqhC– Eden (@EdenDassidy) 12 октября 2017 г.
Пиндосовский прихвостень
Ничё не понял: за него проголосовало 40 тысяч человек, за другого 43 тысячи... Вот те на! Так мало народу там осталось? Остальных уже всех съели что ли?
15:59
rusfed 2.0
Валуев в российских опросах вторым идет - сразу вслед за Брежневым
15:45
Москвич1985
великолепный был футболист. В политике возможно будет тоже успешен.
15:16
Thomas_Boy_
Серж в шоке.
15:10
Andre_Saratov
Харизма у него всегда была.
15:03
Gluhoy zapas
За либерию теперь спокойно
11:53