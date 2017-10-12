10:00 | Футбол — "Пас из-за границы"

Веа станет президентом Либерии?

Джордж ВЕА. Фото AFP 1997 год. Джордж ВЕА в атаке "Милана". Фото REUTERS
Джордж ВЕА. Фото AFP
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Бывший нападающий "ПСЖ" и "Милана"Джордж Веа может стать президентом Либерии, утверждает nigeriapoliticsonline.com. 51-летний либериец во второй раз баллотируется в президенты своей страны. Первый раз Веа баллотировался в президенты в 2005 году, но тогда люди были неуверенны из-за отсутствия опыта у него.

По предварительным данным Веа занимает второе место, набрав около 36 процентов голосов. На первом месте идет Джозеф Боакай - около 38 процентов. Если ни один из кандидатов не наберет более 50 процентов голосов, то состоится второй раунд голосования.

Напомним, за свою футбольную карьеру Веа выступал в Европе за "Монако", "ПСЖ", "Челси", "Милан", "Манчестер Сити" и "Марсель" - в 314 матчах забил 115 голов во всех турнирах. Один раз он выигрывал Кубок Англии, дважды - Кубок Италии, четырежды - Кубок Франции, а также в 1994 году победил с "ПСЖ" в чемпионате Франции. Кроме того, его трижды признавали игроком года в Африке, а в 1995 году Веа получил "Золотой мяч". За сборную Либерии провел 60 игр и отметился 22 голами. 

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Пиндосовский прихвостень

Ничё не понял: за него проголосовало 40 тысяч человек, за другого 43 тысячи... Вот те на! Так мало народу там осталось? Остальных уже всех съели что ли?

15:59

rusfed 2.0

Валуев в российских опросах вторым идет - сразу вслед за Брежневым

15:45

Москвич1985

великолепный был футболист. В политике возможно будет тоже успешен.

15:16

Thomas_Boy_

Серж в шоке.

15:10

Andre_Saratov

Харизма у него всегда была.

15:03

Gluhoy zapas

За либерию теперь спокойно

11:53