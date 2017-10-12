Веа станет президентом Либерии?

Бывший нападающий "ПСЖ" и "Милана"​ Джордж Веа может стать президентом Либерии, утверждает nigeriapoliticsonline.com. 51-летний либериец во второй раз баллотируется в президенты своей страны. Первый раз Веа баллотировался в президенты в 2005 году, но тогда люди были неуверенны из-за отсутствия опыта у него.

По предварительным данным Веа занимает второе место, набрав около 36 процентов голосов. На первом месте идет Джозеф Боакай - около 38 процентов. Если ни один из кандидатов не наберет более 50 процентов голосов, то состоится второй раунд голосования.

Напомним, за свою футбольную карьеру Веа выступал в Европе за "Монако", "ПСЖ", "Челси", "Милан", "Манчестер Сити" и "Марсель" - в 314 матчах забил 115 голов во всех турнирах. Один раз он выигрывал Кубок Англии, дважды - Кубок Италии, четырежды - Кубок Франции, а также в 1994 году победил с "ПСЖ" в чемпионате Франции. Кроме того, его трижды признавали игроком года в Африке, а в 1995 году Веа получил "Золотой мяч". За сборную Либерии провел 60 игр и отметился 22 голами.