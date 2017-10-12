Бывший нападающий "ПСЖ" и "Милана"​ Джордж Веа стал президентом Либерии, утверждает nigeriapoliticsonline.com. 51-летний либериец во второй раз баллотируется в президенты своей страны.

Тем не менее, AFP утверждает, что пока рано говорить о результатах выборов, так как национальная комиссия по выборам объявит первые официальные результаты президентских и законодательных выборов в четверг. Если ни один из кандидатов не наберет более 50 процентов голосов, то состоится второй раунд голосования.

Напомним, первый раз Веа баллотировался в президенты в 2005 году, но тогда люди были неуверены из-за отсутствия опыта у него.