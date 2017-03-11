Вдовы футболистов "Шапекоэнсе" потребовали от клуба дополнительных компенсаций

Пять вдов футболистов "Шапекоэнсе", погибших в ноябре в авиакатастрофе, подали иски в суд с требованием пересмотра выплаченных денежных компенсаций клуба, сообщает бразильская газета Folha de Sao Paulo.

Женщины хотят, чтобы в компенсациях были учтены премиальные вознаграждения погибших игроков, а также требуют возмещение морального ущерба и пенсий. Слушания планируется провести 22 мая в бразильском городе Санта-Катарина. Руководство "Шапекоэнсе" заявило, что готово защищаться в суде, отметив, что клуб не может считать себя ответственным за авиакатастрофу.

"Мы сразу сделали единовременные выплаты по документам обязательного страхования, мы рассчитали суммы, учитывая размер заработных плат погибших футболистов. Мы понимаем страдания родных и близких, которые потеряли членов своих семей, но мы уже все сделали. Ведь работодатель несет ответственность, если признана его вина за случившееся, а доказательств вины клуба нет", – говорится в заявлении.

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