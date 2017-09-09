"Вардар" без Максимова победил "Силекс"

В матче 4-го тура чемпионата Македонии "Вардар" на своем поле обыграл "Силекс" – 3:1. Хозяева поднялись на третье место в таблице, потеснив своего сегодняшнего соперника. Напомним, что клуб из Скопье является противником "Зенита" по групповом турниру Лиги Европы.

Летом в "Вардар" из "Тракая" перешел российский форвард Максим Максимов. Но литовская команда назвала трансфер неправомерным, и нападающий до сих пор не может выступать за македонцев.

Чемпионат Македонии

4-й тур

"Вардар" – "Силекс" – 3:1 (1:0)

Голы: Грнчаров, 19 (1:0). Барсегян, 57 (2:0). Глигоров, 66 (3:0). Джорджевич, 74 (3:1).