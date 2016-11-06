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Ван Перси порвали веко в матче против "Акхисара" (18+)

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Нападающий "Фенербахче" Робин ван Перси получил ужасную травму в матче чемпионата Турции против "Акхисара" (3:1). В концовке первого тайма в столкновении с соперником 33-летнему голландцу порвали веко левого глаза. Экс-футболист "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед" не смог продолжить встречу, вместо него на поле появился бывший нападающий "Спартака" Эммануэл Эменике.

При этом в соцсетях со ссылкой на врачей распространилась информация, что в результате этой травмы ван Перси, вполне возможно, больше никогда не сможет видеть левым глазом.

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