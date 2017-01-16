23:44 16 января | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Ван Гал не думает возвращаться к тренерской деятельности

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Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гал заявил, что не думает о том, чтобы возвращаться к тренерской деятельности. Также экс-наставник сборной Голландии отметил, что ему поступало предложение из Китая. Сегодня знаменитый специалист был награжден за большой вклад в голландский футбол.

– Я мог бы поехать работать в Китай, но я все еще здесь, – приводит De Telegraaf слова ван Гала. – В моей семье многое произошло, по семейным обстоятельствам я не смог.

Сейчас я не думаю, что вернусь к тренерской деятельности.

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Материалы REN-TV

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