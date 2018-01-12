Ван Боммел расплакался на открытии памятника Риксену. Видео

В Голландии возле стадиона "Фортуны" была установлена статуя бывшего футболиста команды Фернано Риксена, которому в 2013 году был поставлен диагноз "боковой амиотрофический склероз", сообщает VI.nl.

На открытии памятника присутствовали сам герой на инвалидной коляске, болельщики и экс-игроки клуба, в том числе Марк ван Боммел. Во время церемонии легендарный голландец не смог сдержать слез.

Деньги на бронзовый монумент были собраны фанатами и частными спонсорами. "Зенит", цвета которого Риксен защищал с 2006 по 2009 год, также оказал финансовую поддержку.