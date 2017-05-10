Вальтер Сабатини: "Самое главное - улучшить ситуацию как в "Цзянсу", так и в "Интере"

Бывший спортивный директор "Ромы" Вальтер Сабатини подтвердил, что принял предложение китайской компании Suning Group и будет помогать развитию "Интера" и "Цзянсу Сунин". Также он выразил надежду, что поможет китайскому футболу прогрессировать.

- Я принял приглашение Suning с большим энтузиазмом, - цитирует Football Italia Сабатини. - Самое главное - улучшить ситуацию как в "Цзянсу", так и в "Интере". Мне важно, чтобы мой вклад помогал улучшению команд. Надеюсь, что китайские мальчишки смогут в будущем стать топ-игроками. Уверен, что с моей помощью мы сможем сделать очень важные вещи. Мне нужно будет многому научиться на китайском рынке с точки зрения трансферов, нужно будет быть очень осторожным, буду много слушать. Я человек, который учится быстро.

Моя идея состоит в том, чтобы китайские игроки росли. Также хочу понять, что игроки и иностранные тренеры, прибывшие в китайскую лигу, успешно выполняли работу. Наверное, я не всегда буду присутствовать в Китае, поэтому меня будут здесь заменять другие люди. Но я не хочу, чтобы меня разделяли между "Цзянсу" и "Интером". Задачи обоих клубов Suning должны быть одинаковыми, мы должны быть одной большой командой.