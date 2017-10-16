Валерий Карпин: "Думаю, что я снова готов тренировать в Испании"

Бывший главный тренер "Спартака", "Мальорки" и "Армавира" Валерий Карпин подчеркнул, что готов снова тренировать в Испании. Он отметил, что, возможно, после интервью получит предложение.

48-летний Карпин возглавлял "Мальорку" в сегунде с августа 2014 года по февраль 2015 года, но был отправлен в отставку за неудовлетворительные результаты команды. Специалист также работал со "Спартаком" с 2009 по 2014 год и с "Торпедо" из Армавира в ФНЛ с 2015 по 2016 год.

– У меня был плохой опыт в "Мальорке", но думаю, что я готов снова тренировать в Испании, – приводит As слова Карпина. – Посмотрим, появится ли после этого интервью предложение...