15:46 | Футбол — "Пас из-за границы"

Валерий Карпин: "Думаю, что я снова готов тренировать в Испании"

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Бывший главный тренер "Спартака", "Мальорки" и "Армавира" Валерий Карпин подчеркнул, что готов снова тренировать в Испании. Он отметил, что, возможно, после интервью получит предложение.

48-летний Карпин возглавлял "Мальорку" в сегунде с августа 2014 года по февраль 2015 года, но был отправлен в отставку за неудовлетворительные результаты команды. Специалист также работал со "Спартаком" с 2009 по 2014 год и с "Торпедо" из Армавира в ФНЛ с 2015 по 2016 год.

– У меня был плохой опыт в "Мальорке", но думаю, что я готов снова тренировать в Испании, – приводит As слова Карпина. – Посмотрим, появится ли после этого интервью предложение...

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КОММЕНТАРИИ (3)
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old grumbler

Россией наелся... тянет как и всех кто пожил в местах получше туда где получше....

16:04

Kimi_

Готовы ли они лузера-тренера взять, что бы еще угробить одну команду))

16:01

kaduly

Валера верим

16:00