Вагнер Лав встретился с руководством "Фламенго"

Нападающий "Аланьяспора" Вагнер Лав может перейти во "Фламенго", информирует Globoe Sporte. Форвард провел в Рио-де-Жанейро встречу с руководством бразильского клуба.
Отмечается, что Вагнер Лав попытается убедить руководство турецкого клуба отпустить его в Бразилию. Напомним, форвард летом прошлого года продлил контракт с "Аланьяспором" до 2020 года.
Ранее экс-игрок ЦСКА уже дважды выступал за "Фламенго": в 2010 году он был на полгода арендован у армейцев, а в 2012 клуб выкупил его трансфер у москвичей.
В этом сезоне Вагнер провел за команду 14 матчей в чемпионате Турции, в которых забил 10 голов.