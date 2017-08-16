Вагнер Лав продлил контракт с "Аланьяспором"

Нападающий "Аланьяспора" Вагнер Лав подписал новое соглашение с командой, информирует клубная пресс-служба. Теперь контракт сторон действует до лета 2020 года.

32-летний Вагнер Лав стал лучшим бомбардиром прошлого розыгрыша чемпионата Турции. Бразилец забил 23 гола в 28 матчах. Экс-форвард ЦСКА перешел в "Аланьяспор" из "Монако" в начале прошлого сезона.