22:09 29 декабря | Футбол — "Пас из-за границы"

Вагнер Лав и Жо провели совместную тренировку

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Бывший нападающий ЦСКА Жо на своей странице в Инстаграме опубликовал фотографию с другим экс-форвардом армейцев Вагнером Лав. Бразильцы провели совместную тренровку.

"Еще один день работы и подготовки к 2018 году! В компании моего друга Вагнера. Благословит вас Бог", - написал Жо.

Напомним, Жо в составе ЦСКА выступал с 2006 по 2008 год. В составе армейцев бразилец выигрывал чемпионат России и по два раза – Кубок и Суперкубок страны. В 80 матчах он забил 47 мячей. На прошлой неделе он подписал контракт с японским "Нагоя Грампус".

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Кто-то как Луна

Вот это Вагнер тут старый, однако, быстро летит время

22:50 29 декабря

lokofanat

Вагнер Лав Дуду в Жо :)

22:41 29 декабря