Вагнер Лав и Жо провели совместную тренировку

Бывший нападающий ЦСКА Жо на своей странице в Инстаграме опубликовал фотографию с другим экс-форвардом армейцев Вагнером Лав. Бразильцы провели совместную тренровку.

"Еще один день работы и подготовки к 2018 году! В компании моего друга Вагнера. Благословит вас Бог", - написал Жо.

Напомним, Жо в составе ЦСКА выступал с 2006 по 2008 год. В составе армейцев бразилец выигрывал чемпионат России и по два раза – Кубок и Суперкубок страны. В 80 матчах он забил 47 мячей. На прошлой неделе он подписал контракт с японским "Нагоя Грампус".