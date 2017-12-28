Вадим Васильев - лучший руководитель клуба по версии Globe Soccer Awards-2017

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев признан лучшим руководителем футбольного клуба в 2017 году по версии Globe Soccer Awards. Российский бизнсмен был объявлен лауреатом этой награды во время во время торжественной церемонии в ОАЭ.

"Монако" в 2017 году выиграл чемпионат Франции, дошел до финала Кубка лиги, а также вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где по сумме двух матчей проиграл "Ювентусу".

Награда Globe Soccer Awards была учрежденна в 2010 году Европейской ассоциацией агентов игроков и Европейской ассоциацией клубов.