Вадим Васильев - лучший руководитель клуба по версии Globe Soccer Awards-2017

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев признан лучшим руководителем футбольного клуба в 2017 году по версии Globe Soccer Awards. Российский бизнсмен был объявлен лауреатом этой награды во время во время торжественной церемонии в ОАЭ.
"Монако" в 2017 году выиграл чемпионат Франции, дошел до финала Кубка лиги, а также вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где по сумме двух матчей проиграл "Ювентусу".
Награда Globe Soccer Awards была учрежденна в 2010 году Европейской ассоциацией агентов игроков и Европейской ассоциацией клубов.
Vadim Vasilyev of @AS_Monaco honoured with Football Executive of the Year' #GlobeSoccer award pic.twitter.com/IhmsBG8tnP– #GlobeSoccer Awards (@Globe_Soccer) 28 декабря 2017 г.
shpasic
лучший торговец картинами.
22:01 28 декабря