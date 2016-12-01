В ЮАР вратарь забил ударом через себя в стиле Окриашвили

В матче чемпионата ЮАР между командами "Барока" и "Орландо Пайретс" вратарь ударом через себя забил гол и спас свой команду от поражения. Уже в в компенсированное время при счете 1:0 в пользу "Орландо Пайретс" голкипер отправился на розыгрыш углового. После передачи вратарь "Орландо" кулаком выбил мяч, однако Масулуке Оскарине подкараулил этот мяч и, не дав ему опуститься на землю, пробил. В результате встреча завершилась вничью 1:1. Эпизод очень похож на тот, что случился в матче 15-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Зенитом". Однако тогда полузащитник Торнике Окриашвили ударом через себя принес "быкам" победу.
A goalkeeper in South Africa has equalised for his side with a last-minute bicycle kick 👏pic.twitter.com/IDDvEusrs6– Telegraph Football (@TeleFootball) 30 ноября 2016 г.
jаhlexx
Вот это мужик. Мало того что не чёрный с гор, так ещё и имя православное, не какое то там хатико или как там нужюле...
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