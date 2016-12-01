В ЮАР вратарь забил ударом через себя в стиле Окриашвили

В матче чемпионата ЮАР между командами "Барока" и "Орландо Пайретс" вратарь ударом через себя забил гол и спас свой команду от поражения. Уже в в компенсированное время при счете 1:0 в пользу "Орландо Пайретс" голкипер отправился на розыгрыш углового. После передачи вратарь "Орландо" кулаком выбил мяч, однако Масулуке Оскарине подкараулил этот мяч и, не дав ему опуститься на землю, пробил. В результате встреча завершилась вничью 1:1. Эпизод очень похож на тот, что случился в матче 15-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Зенитом". Однако тогда полузащитник Торнике Окриашвили ударом через себя принес "быкам" победу.

A goalkeeper in South Africa has equalised for his side with a last-minute bicycle kick 👏pic.twitter.com/IDDvEusrs6 – Telegraph Football (@TeleFootball) 30 ноября 2016 г.