00:29 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

В ЮАР вратарь забил ударом через себя в стиле Окриашвили

0
0
0
1

В матче чемпионата ЮАР между командами "Барока" и "Орландо Пайретс" вратарь ударом через себя забил гол и спас свой команду от поражения. Уже в в компенсированное время при счете 1:0 в пользу "Орландо Пайретс" голкипер отправился на розыгрыш углового. После передачи вратарь "Орландо" кулаком выбил мяч, однако Масулуке Оскарине подкараулил этот мяч и, не дав ему опуститься на землю, пробил. В результате встреча завершилась вничью 1:1. Эпизод очень похож на тот, что случился в матче 15-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Зенитом". Однако тогда полузащитник Торнике Окриашвили ударом через себя принес "быкам" победу.

 

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Трампофилия у русских в крови...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

jаhlexx

Вот это мужик. Мало того что не чёрный с гор, так ещё и имя православное, не какое то там хатико или как там нужюле...

01:34

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ