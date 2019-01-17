В Венгрии задержан хакер Football Leaks

Один из хакеров анонимного портала Football Leaks Руи Пинту задержан в Будапеште (Венгрия), информирует BBC. 30-летний португалец обвиняется во взломе данных нескольких футбольных клубов, в частности "Порту", "Бенфики" и "Спортинга".

Отмечается, что Пинту украл переписки, контракты игроков, а также другие документы.

Теперь Пинту отправят в Португалию, где он предстанет перед судом. Ему грозит тюремное заключение сроком до 10 лет.

Напомним, Football Leaks – это сайт, публикющий конфиденциальную и часто компрометирующую информацию.