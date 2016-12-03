В уклонении от уплаты налогов подозревают Езила, Пепе, Карвалью, Родригеса и Фалькао

Сразу несколько звезд футбола подозреваются в уклонении от уплаты налогов, сообщает Der Spiegel. Помимо форварда "Реала" Криштиану Роналду и главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью издание называет немецкого полузащитника Месуте Езила, португальских игроков Пепе и Рикарду Карвалью, а также колумбийцев Хамеса Родригеса и Радамеля Фалькао. Отмечается, что все они использовали схему известного агента Жорже Мендеша, которая предусматривает прохождения финансовых средств через счета в офшорах. При этом все вышеперечисленные люди из мира футбола является клиентами Мендеша, за исключением Езила.

Напомним, ранее сообщалось, что Криштиану Роналду мог скрыть налоги на сумму 150 миллионов евро. Компания португальского агента Gestifute обнародовала документ, полученный от испанских властей, который подтверждает, что в отношении главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью никакого расследования не ведется. Кроме того, в компании подчеркивают, что свои налоговые обязательства перед испанскими властями полностью выполнил и Криштиану Роналду.