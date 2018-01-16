В Турции футболистки устроили драку стенка на стенку. Видео

В драке приняли участие не только футболистки на поле, но и игроки скамейки запасных. Фото AFP

Турецкие футболистки устроили массовую драку во время матча третьей лиги между командами "Йени Бурдурспор" и "Анталья Демирспор". Потасовка началась в концовке встречи, когда хозяева поля вели в счете 4:1.

В драке приняли участие не только футболистки на поле, но и игроки скамейки запасных. Полицейские и тренеры предпринимали попытки разнять спортсменок, в итоге обе команды покинули стадион в сопровождении полиции.