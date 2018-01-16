В Турции футболистки устроили драку стенка на стенку. Видео

Турецкие футболистки устроили массовую драку во время матча третьей лиги между командами "Йени Бурдурспор" и "Анталья Демирспор". Потасовка началась в концовке встречи, когда хозяева поля вели в счете 4:1.
В драке приняли участие не только футболистки на поле, но и игроки скамейки запасных. Полицейские и тренеры предпринимали попытки разнять спортсменок, в итоге обе команды покинули стадион в сопровождении полиции.
баламошка
Как много секса в одном месте)
12:00
okini
Футболисты (что мужики, что тетки) вообще драться не умеют. Машут заготовками во все стороны, прыгают и визжат. Позорище какое-то
11:35
Millwall82
Это бывшие футболисты ЦСКА и Сатурна.
09:09