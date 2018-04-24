В Турции будет открыта футбольная академия Евгения Алдонина

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин в своем Инстаграме анонсировал открытие футбольной академии в турецком Кемере. В настоящее время 38-летний хавбек играет за "Зоркий", выступающий в ПФЛ в зоне "Центр".



- Это лето будет незабываемым, - написал Алдонин. - Это лето чемпионата мира в России. И в Турции, в Кемере, будет открыта футбольная академия Евгения Алдонина. Детские мечты о тренировках со звездами, где любой ребенок, сможет играть вместе с ним, где каждая мама будет гордиться своим ребенком- это становится реальностью.