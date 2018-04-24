В Турции будет открыта футбольная академия Евгения Алдонина

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин в своем Инстаграме анонсировал открытие футбольной академии в турецком Кемере. В настоящее время 38-летний хавбек играет за "Зоркий", выступающий в ПФЛ в зоне "Центр".
- Это лето будет незабываемым, - написал Алдонин. - Это лето чемпионата мира в России. И в Турции, в Кемере, будет открыта футбольная академия Евгения Алдонина. Детские мечты о тренировках со звездами, где любой ребенок, сможет играть вместе с ним, где каждая мама будет гордиться своим ребенком- это становится реальностью.
Это лето будет незабываемым. ☀☀☀☀Это лето чемпионата мира по футболу в Российской федерации. 🇷🇺🇷🇺🇷🇺И в Турции, г. Кемер, в "RIXOS Sungate" @rixossungate будет открыта Футбольная Академия Евгения Алдонина @evgeny_aldonin ⚽⚽⚽⚽ Детские мечты о тренировках со звёздами, где любой ребенок, сможет играть вместе с ним, где каждая мама будет гордиться своим ребенком- это становится реальностью. Вместе с @aclubpromotion приглашаем Вас в Rixos Sungate, сделайте Ваше лето ярким, спортивным и футбольным. А @igorkhamin поможет подобрать именно Ваш идеальный тур в Футбольную Академию в Rixos, подходящий исключительно Вам. Ждём Вас!!!! #RixosFootballAcademy #RixosSungate#RixosMoments#Rixos
Бо
почему в турции ? почему не в северной Корее ?
12:49
doctordread
почему в турции? почему не в крыму?
12:20