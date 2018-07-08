23:45 8 июля | Футбол — "Пас из-за границы"

В Таиланде приостановили операцию по спасению юных футболистов из пещеры

Люди радуются спасению четверых юных футболистов. Фото AFP
Люди радуются спасению четверых юных футболистов. Фото AFP

Операция по спасению юношеской футбольной команды и тренера из заблокированной и затопленной пещеры Тхам Луанг в Таиланде приостановлена, сообщает Sky News.

Губернатор провинции Чианграй, в которой проводится спасательная операция, Наронгсак Оссатанакорн заявил, что спасателям потребуется "порядка 10 часов", чтобы подготовиться к следующему этапу операции, который начнется следующим утром. 

На данный момент из пещеры удалось вывести четверых юных футболистов, все они доставлены в больницу. Ряд СМИ писали, что речь может идти уже о шести спасенных, но официально эта информация не подтвердилась. 

8 июля началась операция по спасению 12 детей в возрасте от 11 до 16 лет и тренера юношеской футбольной команды из заблокированной пещеры.

 

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