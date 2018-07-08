В Таиланде приостановили операцию по спасению юных футболистов из пещеры

Операция по спасению юношеской футбольной команды и тренера из заблокированной и затопленной пещеры Тхам Луанг в Таиланде приостановлена, сообщает Sky News.

Губернатор провинции Чианграй, в которой проводится спасательная операция, Наронгсак Оссатанакорн заявил, что спасателям потребуется "порядка 10 часов", чтобы подготовиться к следующему этапу операции, который начнется следующим утром.

На данный момент из пещеры удалось вывести четверых юных футболистов, все они доставлены в больницу. Ряд СМИ писали, что речь может идти уже о шести спасенных, но официально эта информация не подтвердилась.

8 июля началась операция по спасению 12 детей в возрасте от 11 до 16 лет и тренера юношеской футбольной команды из заблокированной пещеры.