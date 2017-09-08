В Шотландии не собираются менять сроки летнего трансферного окна

Руководство шотландской премьер-лиги не планирует рассматривать изменение сроков летнего трансферного окна на ближайшем заседании, сообщает Sky Sports. Ближайшее заседание состоится 21 сентября.

Ранее в Англии приняли решение, что в следующем году летнее трансферное окно в премьер-лиге закроется в четверг, 9 августа, в день старта нового сезона.

Напомним, что в большинстве чемпионатов Европы, в том числе и в Шотландии, трансферное окно закрывается в ночь с 31 августа на 1 сентября.

Трансферное окно в Англии будет закрываться до старта чемпионата