В Сетубале назвали улицу в честь Моуринью

В португальском городе Сетубал в честь главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью была названа улица, сообщает L`Equipe. На торжественном мероприятии в родном городе присутствовал сам португалец.

- Это немного необычно для меня. Сетубал - единственный город, в котором я по-прежнему чувствую себя собой. Здесь люди забывают о прозвище Особенный и прочих подобных вещах, - отметил Моуринью.