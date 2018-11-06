В Сети появилось фото игрока "Сан-Паулу" за несколько часов до смерти. Он лежит в постели с женой убийцы

Игрок "Сан-Паулу" Даниэл Фрейтас был жестоким образом убит в ночь с 26 на 27 октября. В Сети появились фотографии, сделанные 24-летним бразильцем за несколько часов до смерти: на них он запечатлен лежащим в постели с женой убийцы.
6 ноября 2018 г.
По подозрению в убийстве Фрейтаса были задержаны трое человек: 38-летний бизнесмен Эдисон Бриттес, его 35-летняя жена и 18-летняя дочь. По словам Бриттеса, футболист насиловал его жену.
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