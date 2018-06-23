В сеть попало видео с моментом взрыва на стадионе в Зимбабве

Сегодня, 23 июня, на стадионе в VIP-секторе, где выступал президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, произошел взрыв. В сеть попало видео с данным инцидентом.

Взрыв прогремел, когда глава государства сходил с трибуны после выступления перед избирателями.

Как отмечает The Herald, в результате покушения на Мнангагву в городе Булавайо пострадали 8 человек, в том числе вице-президент страны Кембо Мохади (травма ноги) и министр по вопросам окружающей среды, воды и климата Оппах Мухингури-Кашири (несколько ранений в области груди).



