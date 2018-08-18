В сборную Бразилии впервые за 100 лет вызван футболист, родившийся вне страны

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андреас Перейра вызван в сборную Бразилии на товарищеские матчи против США и Сальвадора. Как сообщает Sky Sports, он стал первым за 100 лет вызванным в бразильскую сборную футболистом, рожденным за пределами страны. Последний раз подобное происходило в 1918 году.

Андреас Перейра родился в Бельгии, выступал за юношескую команду этой страны, после чего поиграл за бразильскую молодежку. Его планировал вызвать в национальную команду главный тренер бельгийцев Роберто Мартинес, но рулевой сборной Бразилии Тите опередил его. К тому же, сам Перейра хотел играть за южноамериканцев.

В прошом сезоне Перейра на правах аренды выступал в "Валенсии", проведя за нее 29 матчей и забив 1 гол.