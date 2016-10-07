В сборной Словении считают, что Кампль предал команду

Игроки сборной Словении выступили с официальным заявлением по поводу решения полузащитника "Байера" Кевина Кампля не участвовать в матчах отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Англии и Словакии. По мнению 25-летнего футболиста, он слишком устал и не сможет принести пользу национальной команде.

- Мы, члены сборной Словении, хотим сделать следующее заявление по поводу ситуации с Кевином Камплем, - говорится в сообщении на официальном сайте Федерации футбола Словении. - Мы считаем, что выступать за сборную страны - большая часть, а игроки национальной команды должны быть профессионалами и подавать пример другим людям на поле и вне его. Мы знаем, что Кевин является важной частью этой команды, и сборная Словении, безусловно, нуждается в нем, особенно в матчах со Словакией и Англией. Однако в этот раз мы не можем избавиться от ощущения, что были обмануты. Многие из нас в своей карьере были утомлены, исчерпаны или даже травмированы, но никогда не теряли желания помочь сборной страны из-за страха утраты значимости в клубах. Никаких конфликтов в нашей команде никогда не было, даже после ничьей с Литвой. Игроки сборной Словении едины, и на этом мы хотим завершить разговоры о Кампле и сосредоточиться на предстоящих матчах.