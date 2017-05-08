В отношении Халка начато расследование

Китайская футбольная ассоциация начала расследование по "делу Халка", которого обвиняют в нападении на тренера "Гуйчжоу Чжичэн" Юй Мина в перерыве матча "Шанхай Шанган" – "Гуйчжоу Чжичэн" (3:0). КФА предстоит собрать рапорты арбитров встречи и делегата, материалы и свидетельства от обоих клубов, а также изучить видеозаписи, сделанные с камер, которые расположены в подтрибунных помещениях.

Напомним, что на послематчевой пресс-конференции главный тренер гостей Ли Бин, проводивший последнюю игру во главе команды, обвинил Халка в том, что в перерыве он вступил в конфликт с Юй Мином и ударил его кулаком, сбив с ног. "Юй упал на пол. Мы бросились искать кого-либо из официальных лиц матча. Но ни судьи, ни делегат не появились до начала второго тайма", – заявил Ли Бин.

"Халк оскорблял нас во время игры на португальском, – сказал Юй Мин. – А когда я подошел к нему в тоннеле, он ударил меня. Я упал. Потом нас растащили в разные стороны. Мы хотим, чтобы ведущие иностранные футболисты помогали нам. Надеемся с их помощью развить китайский футбол. Но нельзя так относиться к китайцам и смотреть на нас свысока".

"Я первым пришел в перерыве в раздевалку. Так делаю всегда, чтобы подготовиться к разговору с игроками, – подчеркнул главный тренер "Шанхай Шанган" Андре Виллаш-Боаш. – Халк зашел вторым – сразу за мной. Потому сомневаюсь, что там что-то успело произойти".

Переводчик португальского тренера Чжай Цзунсинь тоже отрицает факт драки: "В первом тайме представители обеих команд вели себя эмоционально. В тоннеле Халк и тренер "Гуйчжоу" спорили, но никакого физического контакта не было. Когда Халк прошел вперед, еще один тренер гостей что-то сказал ему в спину. Игрок обернулся, конфликт едва не продолжился, но их двоих тут же растащили в стороны сотрудники клубов и охрана".