В Нью-Йорке начинается суд над тремя южноамериканскими футбольными чиновниками

Сегодня в Нью-Йорке стартует судебное слушание, в ходе которого на скамье подсудимых окажутся три высокопоставленных экс-чиновника из Южной Америки. Среди них бывший президент Бразильской конфедерации футбола Жозе Мария Марин, а также Мануэль Бурга и Хуан Анхель Напут. Все три функционера обвиняются в мошенничестве и коррупции.

Всего по делу о коррупции в ФИФА в расследовании США проходили 42 подозреваемых. 24 из них признали свою вину и начали сотрудничество со следствием. Однако трое вышеупомянутых чиновника отказываются признавать причастность к коррупционным делам. Им грозит до 20 лет тюрьмы.