В Ньоне прошел форум элитных тренеров УЕФА

Традиционный форум элитных тренеров УЕФА прошел сегодня в Ньоне. Председателем мероприятия стал бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон. Специалисты высказали мнения и идеи по поводу клубных турниров под эгидой УЕФА, а также выдвинули предложения по развитию европейского футбола.
В мероприятии приняли участие: Массимилиано Аллегри ("Ювентус"), Рафаэль Бенитес ("Ньюкасл"), Эдуардо Бериссо ("Севилья"), Эрнесто Вальверде ("Барселона"), Руй Витория ("Бенфика"), Леонарду Жардим ("Монако"), Брюно Женезьо ("Лион"), Зинедин Зидан ("Реал"), Жозе Моуринью ("Манчестер Юнайтед"), Маурицио Сарри ("Наполи"), Луи ван Гал (без клуба), Сержиу Консейсау ("Порту") и Унаи Эмери ("ПСЖ").
The Elite Coaches Forum 2017 is underway in Nyon this afternoon. pic.twitter.com/DAxi3JhjS4– Squawka News (@SquawkaNews) 30 августа 2017 г.
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Ювентус
- Манчестер Юнайтед
- Ньюкасл
- Лион
- Севилья
- Зинедин Зидан
- Бенфика (футбол)
- Массимилиано Аллегри
- Жозе Моуринью
- Наполи
- Рафаэль Бенитес
- Порту
- Эрнесто Вальверде
- Луи ван Гал
- Алекс Фергюсон
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Монако
- Унаи Эмери
- Леонарду Жардим
- Маурицио Сарри
- Сержиу Консейсау
- Эдуардо Бериссо