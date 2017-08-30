В Ньоне прошел форум элитных тренеров УЕФА

Традиционный форум элитных тренеров УЕФА прошел сегодня в Ньоне. Председателем мероприятия стал бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон. Специалисты высказали мнения и идеи по поводу клубных турниров под эгидой УЕФА, а также выдвинули предложения по развитию европейского футбола.

В мероприятии приняли участие: Массимилиано Аллегри ("Ювентус"), Рафаэль Бенитес ("Ньюкасл"), Эдуардо Бериссо ("Севилья"), Эрнесто Вальверде ("Барселона"), Руй Витория ("Бенфика"), Леонарду Жардим ("Монако"), Брюно Женезьо ("Лион"), Зинедин Зидан ("Реал"), Жозе Моуринью ("Манчестер Юнайтед"), Маурицио Сарри ("Наполи"), Луи ван Гал (без клуба), Сержиу Консейсау ("Порту") и Унаи Эмери ("ПСЖ").