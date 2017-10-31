В Мексике судья помешал Баррьентосу забить после пенальти, закончив тайм. Видео

В матче 15-го тура чемпионата Мексики главный судья матча между "Толукой" и "Монарксом" (0:1) преждевременно дал свисток, оповещающий об окончании первого тайма.
Защитник "Красных дьяволов" Пабло Баррьентос, ранее выступавший за "Москву", пробивал 11-метровый, но угодил во вратаря. После добивания аргентинец переправил мяч в ворота, но за мгновение до этого рефери дал свисток на перерыв.
Тем временем в Мексике судья свистнул на перерыв за полсекунды до того, как мяч добили в ворота после пенальти.– Eurosport.ru (@Eurosport_RU) 31 октября 2017 г.
ЧТООООООО 😡😡😡 pic.twitter.com/rY1RO5xMt3