В матче за Суперкубок Голландии судья после видеоповтора отменил гол, назначив пенальти в другие ворота

Судья матча за Суперкубок Голландии между "Фейеноордом" и "Витессом" Данни Маккели отменил гол команды из Ротердама после использования системы видеоассистента арбитра (VAR).
Рефери принял такое решение, посмотрев эпизод, состоявшийся перед голевой контратакой "Фейеноорда". В нем арбитр зафиксировал фол и назначил пенальти. Удар с одиннацдцатиметровой отметки реализовал бывший защитник московского "Динамо" Александр Бюттнер.
После этого счет в матче стал ничейным - 1:1. В оставшееся время команды не сумели отметиться голами, а в серии послематчевых пенальти победу одержал "Фейеноорд" - 4:2.
Palych79
maxscorp78 ну вот и начался цирк)) а мы предупреждали....мы ведь предупреждали! 15:08 Началось торжество справедливости! За голландский чемпионат можно только порадоваться! Момент, идеально иллюстрирующий, что видеоповторы жизненно необходимы! Вместо несправедливых 2:0, которые были бы без видеоповторов и сломали бы всю игру - судья признал ошибку и случились справедливые 1:1. Аплодисменты VAR!!!
16:26 6 августа
sergey.v1968
либеральный буддист noob, lol
15:23 6 августа
maxscorp78
ну вот и начался цирк)) а мы предупреждали....мы ведь предупреждали!
15:08 6 августа
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
либеральный буддист, ты каким местом смотрел? за это нарушение и был назначен пендаль задним числом.
15:07 6 августа
либеральный буддист
А почему тогда пенальти не назначили и в другие ворота, если на видео четко видно как 8 номер сначала пропускает мяч, катящийся рядом с его ногой, а затем бежит и откровенно сбивает 9 номер в штрафной? Получается, что видеоассистент так же ошибается как и судья на поле. Спрашивается, для чего нужны эти лицемерные видеоповторы, если ничего принципиального в футбольное действо они не приносят, а только сбивают темп и динамичность игры?
14:00 6 августа
Boleijj protiv
Должно быть как в теннисе, а это какая-то хрень, 2 челленджа на матч и точка. Брать сразу и останавливать игру, причем судья имеет права и не давать челендж.
13:59 6 августа
Slim Taller
Справедливая. Поправьте "оменил гол команды ".
13:50 6 августа
Боже Спартак храни
Хорошая штука, эта VAR.
13:44 6 августа