В матче за Суперкубок Голландии судья после видеоповтора отменил гол, назначив пенальти в другие ворота

Судья матча за Суперкубок Голландии между "Фейеноордом" и "Витессом" Данни Маккели отменил гол команды из Ротердама после использования системы видеоассистента арбитра (VAR).

Рефери принял такое решение, посмотрев эпизод, состоявшийся перед голевой контратакой "Фейеноорда". В нем арбитр зафиксировал фол и назначил пенальти. Удар с одиннацдцатиметровой отметки реализовал бывший защитник московского "Динамо" Александр Бюттнер.

После этого счет в матче стал ничейным - 1:1. В оставшееся время команды не сумели отметиться голами, а в серии послематчевых пенальти победу одержал "Фейеноорд" - 4:2.