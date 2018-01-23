В Либерии прошла инаугурация Джорджа Веа

Обладатель "Золотого мяча" 1995 года Джордж Веа официально приступил к исполнению обязанностей президента Либерии, сообщает AFP. Бывший нападающий стал первым главой государства с 1944 года, который получил власть мирным путем.

51-летний экс-футболист в конце декабря 2017 года во втором туре президентских выборов опередил Джозефа Бокая в 12 из 15 округов. Соперник Веа, который на протяжении последних 12 лет занимал пост вице-президента, победил лишь в двух округах. В первом туре, который проходил 10 октября, Веа набрал 38,4 процента голосов, Бокай – 28,8 процента.

Отметим, что Веа является единственным африканским футболистом, завоевавшим "Золотой мяч".