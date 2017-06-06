В "Коньяспоре" хотели пригласить Луческу, но не могли позволить его себе

Бывший главный тренер "Зенита" Мирча Луческу мог возглавить "Коньяспор". По словам президента Ахмета Шена, клуб не мог себе его позволить из-за высокой зарплаты. Последние три сезона "Коньяспором" руководит Айкут Коджаман, выигравший с клубом Кубок Турции-2016/17.

- Мы вели переговоры с Луческу и Георге Хаджи, - цитирует yenihaberden.com Шена. - Луческу бы подошел нам, но он обошелся бы нам очень дорого.

По словам Шена, Хаджи сам отказался от предложения.

Луческу возглавлял "Зенит" в сезоне-2016/17, занял с ним третье место в чемпионате и был уволен. На его место пришел Роберто Манчини.