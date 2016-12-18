20:02 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

В комитете по этике ФИФА заявили, что официального разбирательства в отношении Мутко нет

Виталий МУТКО. Фото REUTERS
Виталий МУТКО. Фото REUTERS
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Официального разбирательства в отношении вице-премьера России и главы РФС Виталия Мутко нет, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу комитета по этике ФИФА.

 
Виталий МУТКО.Туманная атака на ЧМ-2018

"Мы не можем подтвердить, что комитет по этике начал расследование. Следственная палата может сообщить об этом только после открытия официального разбирательства. Официальное разбирательство будет открыто, если что-то обнаружено после возможного предварительного следствия. Мы хотели бы отметить, что на данный момент никаких официальных разбирательств не идет", – говорится в заявлении пресс-службы комитета по этике ФИФА.

В ночь на воскресенье Daily Mail сообщил, что следственная палата комитета по этике ФИФА начала предварительное расследование в отношении Мутко по итогам доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена в связи с многократным упоминанием его фамилии. По данным английского издания, ФИФА пытается оценить роль Мутко в системе по сокрытию употребления допинга спортсменами, в частности футболистами.

Туманная атака на ЧМ-2018

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161218/1113947343.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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tigana.1982

Британская пресса скоро из пальца новости высасывать будет. Ссылки на два случая в молодежной сборной России: у одного следы алкоголя в крови, у другого - марихуаны. С каких это пор спиртное стало запрещенным. Да и марихуана запрещена, но допингом не является. К тому же наркомана тогда на матч так и не заявили... Так что при чем тут Мутко (при всем неуважении к нему), и уж тем более Чемпионат мира-2018!?

21:22

RW.irk

Ой,кака досада. Разного рода "буквы йо" расстроятся совсем(((

20:37

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