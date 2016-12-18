В комитете по этике ФИФА заявили, что официального разбирательства в отношении Мутко нет

Официального разбирательства в отношении вице-премьера России и главы РФС Виталия Мутко нет, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу комитета по этике ФИФА.

"Мы не можем подтвердить, что комитет по этике начал расследование. Следственная палата может сообщить об этом только после открытия официального разбирательства. Официальное разбирательство будет открыто, если что-то обнаружено после возможного предварительного следствия. Мы хотели бы отметить, что на данный момент никаких официальных разбирательств не идет", – говорится в заявлении пресс-службы комитета по этике ФИФА.

В ночь на воскресенье Daily Mail сообщил, что следственная палата комитета по этике ФИФА начала предварительное расследование в отношении Мутко по итогам доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена в связи с многократным упоминанием его фамилии. По данным английского издания, ФИФА пытается оценить роль Мутко в системе по сокрытию употребления допинга спортсменами, в частности футболистами.

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