В КНДР хотят подготовить футболистов сильнее Месси

Председатель КНДР Ким Чен Ын назвал подготовку футболистов одним из стратегических приоритетов страны в ближайшие годы, сообщает Yahoo! Sport. На данный момент северокорейцы занимают 126-е место в рейтинге ФИФА и за всю историю только дважды принимали участие в чемионатах мира - в 1966 и 2010 годах.

- Мы готовим наших футболистов так, чтобы они стали даже лучше, чем Месси, - подчеркнул тренер Международной школы футбола в Пхеньяне Ю Он. - Мы сперва попробуем выйти в лидеры в Азии, а затем - и во всем мире.

- Не думаю, что КНДР сможет создать игроков уровня Лионеля Месси, но у нее могут появиться сильные футболисты по азиатским меркам, - сказал главный тренер сборной Йорн Андерсон. - У КНДР много талантов, но всем приходится играть во внутреннем чемпионате. В таких условиях сложно создать сильных игроков.