В Китае ужесточат правила подписания легионеров

Футбольная ассоциация Китая наложит новые ограничения на клубы в вопросе подписания легионеров. Как сообщает AFP, со следующего сезона китайские клубы, приобретающие легионера, должны будут такую же сумму заплатить в государственный фонд, занимающийся поддержкой детского футбола в Китае.

Кроме того, с 2018 года команды должны выпускать на поле столько же китайских игроков до 23 лет, сколько и легионеров. Такими способами власти хотят сократить стремление местных клубов тратить огромные средства на подписание иностранцев.