В Китае продлили стопроцентный налог на трансферы

Федерация футбола Китая приняла решение продлить действие налога на трансферы во время зимнего трансферного окна, информирует Inside World Football. Китайские клубы должны выплатить стопроцентный налог за переход иностранца на сумму свыше 45 миллионов юаней (около 7 миллионов долларов) и за переход китайского игрока на сумму свыше 20 миллионов юаней (около 3 миллионов долларов).

Полученные деньги местная федерация футбола использует на развитие молодых игроков и продвижение этого вида спорта в стране. Такой налог был введен летом 2017 года. Тогда клубы высшей лиги чемпионата Китая сократили траты на трансферы до 55 миллионов евро.