В Китае построят парк развлечений имени Месси

Консорциум китайских фирм намерен построить парк развлечений, посвященный звезде "Барселоны" Лионелю Месси, сообщает Sky Sports. Более чем на 80 тысячах квадратных метров в Нанкине будет размещено около 20 аттракционов. Отмечается, что парк, который планируется открыть в начале 2019 года, будет использовать виртуальные технологии и технологии дополненной реальности для различных футбольных тренировок и демонстрации этапов карьеры Месси.

"Надеюсь предоставить детям опыт, которого у них никогда не было, и вдохновить их на занятие футболом. Надеюсь, они почувствуют, что я рядом, когда будут посещать парк", - отметил Месси.