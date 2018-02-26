14:16 26 февраля | Футбол — "Пас из-за границы"

В Казахстане прекратили уголовное дело в отношении жены Аршавина

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Андрей АРШАВИН.Андрей Аршавин: "Моей жене пытаются притянуть за уши две статьи, которых в России даже нет"

В Казахстане закрыли уголовное дело в отношении жены полузащитника "Кайрата" Андрея Аршавина Алисы, информирует РИА Новости. На прошлой неделе в департаменте внутренних дел Алма-Аты сообщили, что против Алисы Аршавиной возбудили уголовное дело по статье "Угроза". 

Ранее казахстанская модель Ольга Семенова заявляла о намерении подать в суд на супругу футболиста за угрозы в свой адрес. По ее словам, Алисе не понравился ролик с Семеновой и Аршавиным, и она якобы в переписке с девушкой представилась сотрудницей ФСБ, угрожала "отрезать ей пальцы" и подбросить наркотики. 

В полиции Семеновой объяснили, что оскорбления, унижение чести и достоинства через соцсети относятся к категории дел, "по которым обвинение осуществляется в частном порядке, то есть дела возбуждаются непосредственно, путем подачи жалобы в суд о привлечении лица к уголовной ответственности".

 

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Дополнительная информация

https://ria.ru/world/20180226/1515284616.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

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